Sergey Kurganskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Kurganskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Kurganskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Kurganskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Kurganskiy 15 Mayıs 1986 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Курганский Сергей Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Kurganskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Kurganskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Sergey Kurganskiy'nin Neman Grodno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Kurganskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kurasergei/

Sergey Kurganskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Kurganskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Kurganskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Kurganskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Neman Grodno

1 Temmuz 2007 yılında Savit

30 Haziran 2008 yılında Neman Grodno

1 Ağustos 2008 yılında MTZ-Ripo Minsk

1 Ocak 2010 yılında Dinamo Brest

1 Ocak 2011 yılında Partizan Minsk

1 Ocak 2012 yılında Dnepr Mogilev

1 Ocak 2013 yılında Slonim

1 Ocak 2014 yılında FK Lida

1 Ocak 2015 yılında Neman Grodno

Sergey Kurganskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Kurganskiy şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Neman Grodno

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