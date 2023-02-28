Sergey Manukyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Manukyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Manukyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Manukyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Manukyan 3 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Սերգեյ Մանուկյան şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Manukyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Manukyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Manukyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Manukyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sergey Manukyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Manukyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Shirak II

1 Temmuz 2021 yılında Shirak Gyumri

Sergey Manukyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Manukyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.