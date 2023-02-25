Sergey Matveychik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Matveychik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Matveychik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Matveychik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Matveychik 5 Haziran 1988 tarihinde Zhlobin şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Матвейчик Сергей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Matveychik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Matveychik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Matveychik'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Matveychik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/motia88/

Sergey Matveychik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Matveychik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Matveychik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Matveychik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Gomel II

1 Ocak 2008 yılında Gomel

1 Ocak 2013 yılında Soligorsk

2 Haziran 2020 yılında Dinamo Minsk

5 Ocak 2022 yılında Gomel

Sergey Matveychik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Matveychik şuan FK Gomel takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergey Matveychik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SDYSCHOR Zhlobin

Belarus takımında 3 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U23 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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