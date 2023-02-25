Sergey Melnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Melnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Melnik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Melnik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergey Melnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Melnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Melnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Melnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Melnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Melnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Melnik 5 Temmuz 1995 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мельник Сергей Николаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Melnik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Melnik, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Maxline Rogachev futbol takımında oynamaktadır. BK Maxline Rogachev takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Melnik'nin BK Maxline Rogachev ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Melnik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergeymelnik55/

Sergey Melnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Melnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergey Melnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Melnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında Minsk-2

10 Nisan 2015 yılında Vitebsk

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında FK Baranovichi

2 Ağustos 2017 yılında FK Smorgon

1 Ocak 2018 yılında Granit

1 Temmuz 2018 yılında Underdog

19 Şubat 2019 yılında Dzerzhinsk

1 Şubat 2020 yılında Underdog

16 Nisan 2020 yılında Oshmyany-BDUFK

1 Nisan 2021 yılında Naftan

10 Şubat 2022 yılında BK Maxline

Sergey Melnik kimdir

Sergey Melnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Melnik şuan BK Maxline Rogachev takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Melnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Sergey Melnik nereli

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