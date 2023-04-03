Sergey Mikaelyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Mikaelyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Mikaelyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Mikaelyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Mikaelyan 21 Temmuz 2002 tarihinde Armavir şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Սերգեյ Միքայելյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Mikaelyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Mikaelyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Sergey Mikaelyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Mikaelyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Mikaelyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Mikaelyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Mikaelyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Pyunik II

28 Şubat 2021 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2021 yılında Pyunik II

Sergey Mikaelyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Mikaelyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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