Sergey Mkrtchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Mkrtchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Mkrtchyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Mkrtchyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Mkrtchyan 26 Haziran 2001 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Սերգեյ Մկրտչյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Mkrtchyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UniFootball LLC yapmaktadır. Sergey Mkrtchyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Mkrtchyan'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Mkrtchyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Mkrtchyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Mkrtchyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Mkrtchyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Banants II

1 Temmuz 2019 yılında BKMA Erivan

1 Temmuz 2021 yılında FC Urartu

Sergey Mkrtchyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Mkrtchyan şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Mkrtchyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 6 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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