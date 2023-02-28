Sergey Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Morozov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergey Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Morozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Morozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Morozov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Morozov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Morozov 3 Mart 1989 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Морозов Сергей Борисович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Morozov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sergey Morozov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Morozov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Morozov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/mistermorozov

Sergey Morozov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Morozov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergey Morozov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Morozov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Torpedo II

1 Ocak 2007 yılında Torpedo Moskau

1 Ocak 2009 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2009 yılında Amkar Perm

1 Ocak 2011 yılında Neftekhimik

1 Temmuz 2013 yılında SKA-Energia

25 Şubat 2014 yılında Avangard Kursk

26 Şubat 2015 yılında Neftekhimik

1 Şubat 2019 yılında Zvezda Perm

9 Temmuz 2020 yılında Volga Uljanovsk

4 Şubat 2021 yılında KamAZ

30 Temmuz 2022 yılında FK Turon

Sergey Morozov kimdir

Sergey Morozov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Morozov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh Krylatskoe Moskau (-2002)

Sergey Morozov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergey Morozov nereli

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