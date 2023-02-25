Sergey Novik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Novik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Novik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Novik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergey Novik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Novik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Novik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Novik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Novik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Novik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Novik 10 Mayıs 1993 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Новик Сергей Геннадьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Novik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Novik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 22 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Novik'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Novik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Novik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergey Novik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Novik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2012 yılında FK Beryoza

31 Aralık 2012 yılında Dinamo Minsk II

1 Mart 2013 yılında Slavia

7 Ağustos 2013 yılında Dinamo Minsk II

8 Ağustos 2013 yılında Naftan

31 Aralık 2013 yılında Dinamo Minsk II

18 Mart 2014 yılında Vitebsk

1 Ekim 2014 yılında Smolevichi

31 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında FK Baranovichi

23 Şubat 2018 yılında Zhitkovichi

26 Şubat 2019 yılında Underdog

24 Ağustos 2019 yılında Molodechno

5 Nisan 2020 yılında FK Baranovichi

22 Nisan 2021 yılında Ostrovets

Sergey Novik kimdir

Sergey Novik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Novik şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Minsk

Sergey Novik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergey Novik nereli

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