Sergey Novik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Novik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Novik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergey Novik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergey Novik 10 Mayıs 1993 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Новик Сергей Геннадьевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergey Novik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Novik, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 22 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Novik'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergey Novik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergey Novik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.
Sergey Novik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Sergey Novik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2010 yılında Dinamo Minsk II
1 Ocak 2012 yılında FK Beryoza
31 Aralık 2012 yılında Dinamo Minsk II
1 Mart 2013 yılında Slavia
7 Ağustos 2013 yılında Dinamo Minsk II
8 Ağustos 2013 yılında Naftan
31 Aralık 2013 yılında Dinamo Minsk II
18 Mart 2014 yılında Vitebsk
1 Ekim 2014 yılında Smolevichi
31 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2017 yılında FK Baranovichi
23 Şubat 2018 yılında Zhitkovichi
26 Şubat 2019 yılında Underdog
24 Ağustos 2019 yılında Molodechno
5 Nisan 2020 yılında FK Baranovichi
22 Nisan 2021 yılında Ostrovets
Sergey Novik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergey Novik şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Minsk
Sergey Novik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Belarus U19 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.
Belarus U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.
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