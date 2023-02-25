Sergey Podretskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Podretskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Podretskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Podretskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergey Podretskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Podretskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Podretskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Podretskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Podretskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Podretskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Podretskiy 17 Eylül 1995 tarihinde Ruzhany şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Подрецкий Сергей Вячеславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Podretskiy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Podretskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slonim 2017 futbol takımında oynamaktadır. FK Slonim 2017 takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sergey Podretskiy'nin FK Slonim 2017 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Podretskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/spodretskii

Sergey Podretskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Podretskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Slonim

1 Ocak 2018 yılında ara verdi

28 Mart 2020 yılında Ivatsevichi

1 Ocak 2021 yılında Slonim City

1 Şubat 2023 yılında Slonim

Sergey Podretskiy kimdir

Sergey Podretskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Podretskiy şuan FK Slonim 2017 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Sergey Podretskiy nereli

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