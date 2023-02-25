Sergey Politevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Politevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Politevich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Politevich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergey Politevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Politevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergey Politevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Politevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Politevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Politevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Politevich 9 Nisan 1990 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Политевич Сергей Эдуардович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Politevich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Sergey Politevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergey Politevich'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Politevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/polik_90/

Sergey Politevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Politevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergey Politevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Politevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Naftan

1 Ocak 2008 yılında KS Samara

1 Temmuz 2009 yılında Naftan

31 Aralık 2010 yılında KS Samara

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2016 yılında Gençlerbirliği

2 Temmuz 2018 yılında Kairat Almaty

16 Ocak 2020 yılında Soligorsk

5 Ocak 2023 yılında Dinamo Minsk

Sergey Politevich kimdir

Sergey Politevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Politevich şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Partizan Minsk, FK Lida

Sergey Politevich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 6 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U23 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Sergey Politevich nereli

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