Sergey Rusak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Rusak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Rusak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Rusak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Rusak 3 Eylül 1993 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Русак Сергей Григорьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Rusak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Rusak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Rusak'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Rusak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/7_rus_39/

Sergey Rusak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Rusak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Rusak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Rusak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Minsk-2

1 Ocak 2015 yılında FK Minsk

1 Mart 2018 yılında Torpedo Minsk

11 Şubat 2019 yılında Fakel Voronezh

1 Temmuz 2019 yılında Palanga

27 Mart 2020 yılında Smolevichi

15 Eylül 2020 yılında FK Slutsk

11 Mart 2021 yılında Belshina

11 Mart 2022 yılında FK Slutsk

Sergey Rusak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Rusak şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Rusak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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