Sergey Rusak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Rusak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Rusak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergey Rusak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergey Rusak 3 Mart 1989 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Русак Сергей Михайлович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergey Rusak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zhodino-Yuzhnoe Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Rusak'nin Zhodino-Yuzhnoe Zhodino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergey Rusak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergey Rusak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2008 yılında FK BGATU-Niva
1 Ocak 2009 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2010 yılında Smolevichi
1 Şubat 2018 yılında Orsha
1 Ağustos 2018 yılında FK Klezk
1 Ocak 2020 yılında Kariyer sonu
1 Ocak 2022 yılında ZY Zhodino
Sergey Rusak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergey Rusak şuan Zhodino-Yuzhnoe Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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