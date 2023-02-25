Sergey Sazonchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Sazonchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Sazonchik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Sazonchik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Sazonchik 20 Ekim 2000 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сазончик Сергей Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Sazonchik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Sergey Sazonchik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sergey Sazonchik'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Sazonchik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Sazonchik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Sazonchik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Sazonchik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FK Minsk II

1 Temmuz 2019 yılında FK Minsk

23 Şubat 2022 yılında BATE Borisov

17 Şubat 2023 yılında Slavia

Sergey Sazonchik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Sazonchik şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sergey Sazonchik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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