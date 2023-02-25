Sergey Shaplyko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Shaplyko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Shaplyko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergey Shaplyko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergey Shaplyko 11 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шаплыко Сергей Владимирович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergey Shaplyko Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shakhter Petrikov futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Petrikov takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sergey Shaplyko'nin Shakhter Petrikov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Sergey Shaplyko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergey Shaplyko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Eylül 2020 yılında Soligorsk U19
1 Ocak 2021 yılında Soligorsk II
1 Şubat 2023 yılında Shakhter
Sergey Shaplyko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergey Shaplyko şuan Shakhter Petrikov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.