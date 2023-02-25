Sergey Shoman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Shoman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sergey Shoman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Shoman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.