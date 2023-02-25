Sergey Shoman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Shoman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Shoman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergey Shoman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergey Shoman 18 Ekim 1980 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шоман Сергей Николаевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergey Shoman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Shoman'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergey Shoman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergey Shoman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 1997 yılında Dynamo Brest II
1 Ocak 1999 yılında FK Vodokanal
1 Ocak 2001 yılında FK Lida
1 Temmuz 2001 yılında FK Beryoza
1 Ocak 2003 yılında Dnepr Rogachev
1 Temmuz 2004 yılında Belshina
1 Ocak 2005 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2006 yılında Atlant Kobrin
1 Şubat 2007 yılında Huragan M.P.
1 Temmuz 2010 yılında Cresovia S.
1 Ocak 2011 yılında Brestzhilstroi
1 Ocak 2016 yılında ara verdi
1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno
Sergey Shoman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergey Shoman şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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