Sergey Slepov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Slepov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Slepov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Slepov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Slepov 19 Mayıs 1999 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Слепов Сергей Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Slepov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Slepov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sergey Slepov'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Slepov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Slepov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Slepov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Slepov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Dinamo 2

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2020 yılında Dinamo 2

1 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

30 Haziran 2022 yılında Dinamo 2

1 Eylül 2022 yılında FC Krasniy

3 Şubat 2023 yılında Naftan

Sergey Slepov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Slepov şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sergey Slepov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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