Sergey Tarchilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Tarchilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Tarchilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Tarchilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Tarchilo 16 Kasım 1993 tarihinde Lotviny şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Тарчило Сергей Иванович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Tarchilo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 28 Nisan 2020 tarihinde katılmıştır. Sergey Tarchilo'nin FK Molodechno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Tarchilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Tarchilo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sergey Tarchilo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Tarchilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Luch

1 Ocak 2016 yılında ara verdi

1 Ocak 2018 yılında FK Klezk

20 Nisan 2019 yılında Underdog

28 Nisan 2020 yılında Molodechno

Sergey Tarchilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Tarchilo şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.