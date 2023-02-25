Sergey Usenya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Usenya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Usenya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Usenya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Usenya 4 Mart 1988 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Усеня Сергей Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Usenya Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Usenya'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Usenya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ussenya/

Sergey Usenya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Usenya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Usenya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Usenya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Belshina

1 Ocak 2009 yılında FK Baranovichi

1 Ocak 2010 yılında Rudensk

25 Mart 2011 yılında Torpedo Zhodino

1 Temmuz 2011 yılında Gorodeya

1 Aralık 2011 yılında Torpedo Zhodino

24 Ocak 2015 yılında Alashkert

10 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2016 yılında Gorodeya

11 Şubat 2021 yılında Dynamo Brest

17 Mart 2022 yılında FK Smorgon

Sergey Usenya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Usenya şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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