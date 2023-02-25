Sergey Vakulich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Vakulich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Vakulich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergey Vakulich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergey Vakulich 29 Eylül 1997 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Вакулич Сергей Александрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergey Vakulich Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Vakulich'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergey Vakulich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergey Vakulich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında FK Malorita
1 Temmuz 2020 yılında Pershy Region
1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno
Sergey Vakulich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergey Vakulich şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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