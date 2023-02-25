Sergey Vakulich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Vakulich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sergey Vakulich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergey Vakulich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.