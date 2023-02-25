Sergey Volkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Volkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Volkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Volkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Volkov 27 Ocak 1999 tarihinde Polotsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Волков Сергей Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Volkov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Volkov'nin BATE Borisov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergey Volkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/volkov.99/

Sergey Volkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Volkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Volkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Volkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Orsha

31 Aralık 2017 yılında Vitebsk II

1 Temmuz 2018 yılında Vitebsk

1 Ocak 2021 yılında BATE Borisov

1 Şubat 2022 yılında Vitebsk

31 Aralık 2022 yılında BATE Borisov

Sergey Volkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Volkov şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Volkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 9 numaralı formasıyla 26 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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