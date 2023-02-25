Sergey Volodko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Volodko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Volodko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Volodko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Volodko 17 Temmuz 1983 tarihinde Krivchitsy şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Володько Сергей Иванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Volodko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sergey Volodko'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Volodko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Volodko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Volodko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Volodko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Gorodeya

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2014 yılında Volna Pinsk

5 Şubat 2020 yılında ara verdi

1 Ocak 2021 yılında Volna Pinsk

Sergey Volodko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Volodko şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.

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