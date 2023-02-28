Serghei Miscov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serghei Miscov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serghei Miscov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serghei Miscov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serghei Miscov 25 Nisan 2003 tarihinde Moscow Region şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Serghei Mișcov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serghei Miscov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serghei Miscov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Serghei Miscov'nin FC Bălți ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serghei Miscov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mishkov.17/

Serghei Miscov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serghei Miscov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serghei Miscov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serghei Miscov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2019 yılında Zaria Bălți U19

1 Şubat 2020 yılında Zaria Balti

1 Temmuz 2020 yılında FC Bălți

Serghei Miscov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serghei Miscov şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Serghei Miscov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zaria Bălți

Moldova U20 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Moldova U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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