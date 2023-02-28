Serghei Pascenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serghei Pascenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serghei Pascenco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serghei Pascenco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serghei Pascenco 18 Aralık 1982 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Serghei Paşcenco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serghei Pascenco Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serghei Pascenco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 19 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Serghei Pascenco'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serghei Pascenco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pascenkosergey/

Serghei Pascenco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serghei Pascenco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serghei Pascenco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serghei Pascenco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında FC Sheriff

1 Ocak 2008 yılında Alania

1 Ocak 2010 yılında Olimpia Balti

1 Ocak 2011 yılında Gazovik Orenburg

30 Haziran 2011 yılında Olimpia Balti

1 Temmuz 2012 yılında Malavan

1 Aralık 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2015 yılında Malavan

18 Şubat 2016 yılında Zaria Balti

19 Ocak 2018 yılında FC Sheriff

Serghei Pascenco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serghei Pascenco şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Serghei Pascenco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ekim 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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