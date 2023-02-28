Serghei Svinarenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serghei Svinarenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serghei Svinarenco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serghei Svinarenco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serghei Svinarenco 18 Eylül 1996 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Moldova,Ukrayna uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serghei Svinarenco Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serghei Svinarenco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 17 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Serghei Svinarenco'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serghei Svinarenco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serejka___96/

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Serghei Svinarenco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serghei Svinarenco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Serghei Svinarenco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serghei Svinarenco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2017 yılında FC Petrocub

31 Aralık 2017 yılında FC Sheriff

30 Mart 2018 yılında Zaria Balti

16 Temmuz 2018 yılında FC Sheriff

17 Temmuz 2018 yılında Sfintul Gheor.

Serghei Svinarenco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serghei Svinarenco şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Serghei Svinarenco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sheriff Tiraspol

Moldova U21 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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