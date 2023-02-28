Serghei Svinarenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serghei Svinarenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serghei Svinarenco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Serghei Svinarenco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Serghei Svinarenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serghei Svinarenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serghei Svinarenco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serghei Svinarenco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serghei Svinarenco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serghei Svinarenco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serghei Svinarenco 18 Eylül 1996 tarihinde Tiraspol şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Moldova,Ukrayna uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serghei Svinarenco Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serghei Svinarenco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 17 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Serghei Svinarenco'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serghei Svinarenco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serejka___96/

Serghei Svinarenco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serghei Svinarenco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Serghei Svinarenco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serghei Svinarenco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2017 yılında FC Petrocub

31 Aralık 2017 yılında FC Sheriff

30 Mart 2018 yılında Zaria Balti

16 Temmuz 2018 yılında FC Sheriff

17 Temmuz 2018 yılında Sfintul Gheor.

Serghei Svinarenco kimdir

Serghei Svinarenco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serghei Svinarenco şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sheriff Tiraspol

Serghei Svinarenco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova U21 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Serghei Svinarenco nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Samuel Stefanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Stefanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Stefanik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Stefanik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gheorghe Brinzaniuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gheorghe Brinzaniuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gheorghe Brinzaniuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gheorghe Brinzaniuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Karhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Karhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Karhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Karhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitalie Dumbrava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitalie Dumbrava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitalie Dumbrava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitalie Dumbrava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi