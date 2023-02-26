Sergi Abramishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Abramishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergi Abramishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergi Abramishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergi Abramishvili 9 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da სერგი აბრამიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergi Abramishvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sergi Abramishvili'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergi Abramishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergi Abramishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergi Abramishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergi Abramishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında FC Merani

Sergi Abramishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergi Abramishvili şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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