Sergi Cardona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Cardona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergi Cardona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergi Cardona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergi Cardona 8 Temmuz 1999 tarihinde Lloret de Mar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergi Cardona Bermúdez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergi Cardona Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergi Cardona, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergi Cardona'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergi Cardona Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergi Cardona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergi Cardona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergi Cardona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pobla de Mafumet CF

26 Eylül 2020 yılında Las Palmas Atl.

1 Temmuz 2021 yılında Las Palmas

Sergi Cardona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergi Cardona şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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