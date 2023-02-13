Sergi Enrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Enrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergi Enrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergi Enrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergi Enrich 26 Şubat 1990 tarihinde Ciutadella de Menorca şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergi Enrich Ametller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergi Enrich Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Sergi Enrich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergi Enrich'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergi Enrich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/enrichsergi?lang=de

http://www.instagram.com/enrichsergi/?hl=de

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Sergi Enrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergi Enrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergi Enrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergi Enrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2010 yılında Mallorca

1 Temmuz 2011 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2012 yılında Mallorca

31 Ağu 2012 yılında Alcorcón

30 Haziran 2013 yılında Mallorca

24 Ağu 2013 yılında CD Numancia

12 Temmuz 2015 yılında Eibar

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2021 yılında Ponferradina

18 Temmuz 2022 yılında Real Oviedo

Sergi Enrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergi Enrich şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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