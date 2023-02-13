Sergi Guardiola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Guardiola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergi Guardiola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergi Guardiola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergi Guardiola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Guardiola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergi Guardiola

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergi Guardiola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergi Guardiola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergi Guardiola 29 Mayıs 1991 tarihinde Manacor şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Guardiola Navarro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergi Guardiola Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Sergi Guardiola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergi Guardiola'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergi Guardiola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergiguardiola16/

Sergi Guardiolaboyu ve yaşı kaç

Sergi Guardiola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergi Guardiola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergi Guardiola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergi Guardiola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Jumilla CF

1 Ocak 2012 yılında CF La Nucía

1 Temmuz 2012 yılında Ontinyent

1 Ocak 2013 yılında Getafe CF B

19 Eylül 2013 yılında Novelda CF

23 Temmuz 2014 yılında Eldense

1 Temmuz 2015 yılında Alcorcón

8 Ocak 2016 yılında Granada B

13 Eylül 2016 yılında Adelaide United

25 Ocak 2017 yılında Granada B

27 Ocak 2017 yılında Real Murcia

30 Haziran 2017 yılında Granada B

1 Temmuz 2017 yılında Córdoba CF

1 Temmuz 2018 yılında Getafe

24 Ocak 2019 yılında Córdoba CF

25 Ocak 2019 yılında Real Valladolid

31 Ağu 2021 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2022 yılında Real Valladolid

31 Ocak 2023 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2023 yılında Real Valladolid

Sergi Guardiola kimdir

Sergi Guardiola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergi Guardiola şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Sergi Guardiola nereli

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