Sergi Maestre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Maestre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergi Maestre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergi Maestre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergi Maestre 18 Kasım 1990 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Maestre García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergi Maestre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Sergi Maestre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergi Maestre'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergi Maestre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergi Maestre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergi Maestre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergi Maestre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CD Lugo

1 Temmuz 2010 yılında Real Zaragoza B

1 Temmuz 2012 yılında Celta Vigo B

12 Temmuz 2013 yılında Badalona

1 Temmuz 2014 yılında UE Olot

16 Ocak 2015 yılında Cornellà

1 Temmuz 2015 yılında Badalona

12 Temmuz 2018 yılında Real Murcia

1 Temmuz 2019 yılında CD Badajoz

1 Temmuz 2021 yılında Albacete

Sergi Maestre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergi Maestre şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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