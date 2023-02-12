Sergi Roberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Roberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergi Roberto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergi Roberto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergi Roberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Roberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergi Roberto

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergi Roberto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergi Roberto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergi Roberto 7 Şubat 1992 tarihinde Reus şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Roberto Carnicer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergi Roberto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TACTIC GRUP - OROBITG yapmaktadır. Sergi Roberto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Sergi Roberto'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergi Roberto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SergiRoberto10

http://www.instagram.com/sergiroberto/

Sergi Robertoboyu ve yaşı kaç

Sergi Roberto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergi Roberto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 60.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergi Roberto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergi Roberto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2006 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2006 yılında Barça U16

1 Temmuz 2007 yılında Barça U18

1 Temmuz 2009 yılında Barça U19

1 Temmuz 2010 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2013 yılında Barcelona

Sergi Roberto kimdir

Sergi Roberto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergi Roberto şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UE Santes Creus (2000-2004)

Sergi Roberto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 10 numaralı formasıyla 27 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergi Roberto nereli

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