Sergi Rosanas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Rosanas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergi Rosanas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergi Rosanas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergi Rosanas 29 Ocak 2001 tarihinde Cabrera de Mar şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergi Rosanas Moragas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergi Rosanas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports and Management yapmaktadır. Sergi Rosanas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Sergi Rosanas'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergi Rosanas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergi Rosanas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergi Rosanas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergi Rosanas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Barça U16

1 Temmuz 2017 yılında Barça U18

1 Temmuz 2018 yılında Barça U19

1 Temmuz 2020 yılında Barcelona B

Sergi Rosanas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergi Rosanas şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Sergi Rosanas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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