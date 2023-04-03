Sergi Samper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Samper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergi Samper kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergi Samper ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergi Samper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergi Samper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergi Samper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergi Samper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergi Samper 20 Ocak 1995 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergi Samper Montaña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergi Samper Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports&Life yapmaktadır. Sergi Samper, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 7 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Sergi Samper'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergi Samper Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SergiSamper

http://www.instagram.com/sergisamper/

Sergi Samperboyu ve yaşı kaç

Sergi Samper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergi Samper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergi Samper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergi Samper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Barça U16

1 Temmuz 2011 yılında Barça U19

1 Temmuz 2013 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2016 yılında Barcelona

26 Ağustos 2016 yılında Granada

30 Haziran 2017 yılında Barcelona

24 Ağustos 2017 yılında Las Palmas

31 Ocak 2018 yılında Barcelona

7 Mart 2019 yılında Vissel Kobe

Sergi Samper kimdir

Sergi Samper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergi Samper şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Sergi Samper Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergi Samper nereli

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