Serginho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serginho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serginho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Serginho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Serginho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serginho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serginho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serginho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serginho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serginho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serginho 15 Mart 1995 tarihinde Monte Aprazível şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Sérgio Antônio Soler de Oliveira Junior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serginho Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Talents yapmaktadır. Serginho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 24 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Serginho'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serginho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/serginhosoler/

Serginho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serginho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Serginho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serginho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Santos FC

14 Temmuz 2016 yılında EC Vitória

31 Aralık 2016 yılında Santos FC

16 Şubat 2017 yılında Santo André

30 Nisan 2017 yılında Santos FC

1 Şubat 2018 yılında América-MG

31 Temmuz 2018 yılında Santos FC

1 Ağustos 2018 yılında Kashima Antlers

24 Ocak 2020 yılında CC Yatai

Serginho kimdir

Serginho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serginho şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SESC (2001-2008), São Paulo (2008-2011), Santos (2011-2014)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Serginho nereli

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