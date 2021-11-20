Son maçında sakatlanarak oyundan çıkan Agüero için hastanede kalp ritim bozukluğu teşhisi konmuştu. İspanyol medyası Arjantinli yıldız oyuncunun bu hastalığına dayanarak Agüero'nun futbolu bıraktığını iddia ettiler. Bu bağlamda, Sergio Agüero futbolu bıraktı mı, neden bıraktı? Sergio Agüero kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularına haberimizde cevap veriyoruz. İşte detaylar...

SERGIO AGÜERO FUTBOLU BIRAKTI MI, NEDEN BIRAKTI?

Sezon başında Manchester City'den La Liga devi Barcelona'nın yolunu tutan Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun, Katalan ekibiyle birlikteliği uzun sürmedi. Barcelona'nın Deportivo ile karşılaştığı maçta rahatsızlanarak oyundan çıkan Agüero, hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuş ve bir süre tedavi altın alınmıştı.İspanyol medyasının iddia ettiğine göre, 33 yaşındaki oyuncu bu rahatsızlığından dolayı futbolu bırakma kararı aldı.

Barça ile 4'ü lig, 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 5 maça çıkan Agüero, 1 gol katkısında bulunuyordu.

SERGIO AGÜERO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sergio Leonel Agüero del Castillo ya da lakabıyla Kun Agüero (İspanyolca telaffuz: [ˈseɾxjo aˈɣweɾo]) (d. 2 Haziran 1988, Buenos Aires), son olarak Barcelona'da forma giymiş Arjantinli millî futbolcudur.

Agüero Santrafor mevkiğinde görev almaktadır. Dünya futbolunun efsane ismi Diego Maradona'nın da damadıdır. "Kún" lakabını, çocukluğunda çok sevdiği çizgi filmdeki "el Kun" karakterinden almıştır. 2010 Yılında Atlético Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde son dakikada Forlán'a yaptığı asist ile UEFA Avrupa Ligi'nı kazanmışlardır.

15 yaşına gireli 35 gün olmuşken Arjantin Ligi'nde forma giyerek rekor kırmıştır.[2]

2011 yazı itibarıyla son yıllardaki en yüksek transferlerden biri olarak tam 38 milyon £'e Manchester City'ye transfer olmuştur.[3][4]

31 Mayıs 2021'de Manchester City FC ile sözleşmesi biten Agüero, 31 Mayıs 2021'de bedelsiz olarak FC Barcelona'ya katılmıştır.[5]