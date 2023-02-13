Sergio Akieme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Akieme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Akieme adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Akieme Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Akieme 16 Aralık 1997 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Akieme Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Akieme Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Sergio Akieme, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergio Akieme'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sergio Akieme Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergioakieme3/

Sergio Akieme Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Akieme isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergio Akieme Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Akieme futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2015 yılında Rayo B

1 Temmuz 2017 yılında Rayo Vallecano

2 Eylül 2019 yılında Barcelona B

19 Eylül 2020 yılında UD Almería

30 Haziran 2021 yılında Barcelona B

7 Temmuz 2021 yılında UD Almería

Sergio Akieme Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Akieme şuan UD Almería takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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