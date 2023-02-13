Sergio Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Alvarez 23 Ocak 1992 tarihinde Avilés şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Álvarez Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Alvarez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Sergio Alvarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 26 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Sergio Alvarez'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergio Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında Sporting B

1 Temmuz 2013 yılında Sporting Gijón

26 Temmuz 2018 yılında Eibar

Sergio Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Alvarez şuan Eibar takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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