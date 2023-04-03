Sergio Arribas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Arribas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Arribas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Arribas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Arribas 30 Eylül 2001 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Arribas Calvo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Arribas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Sergio Arribas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 28 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Sergio Arribas'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sergio Arribas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergio_arribas10/

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Sergio Arribas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Arribas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Arribas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Arribas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U19

28 Ağustos 2020 yılında RM Kastilya

Sergio Arribas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Arribas şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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