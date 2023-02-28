Sergio Bareiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Bareiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Bareiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Bareiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Bareiro 4 Kasım 1998 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Elías Bareiro Cardozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Bareiro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Sergio Bareiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Bareiro'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Bareiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Bareiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Bareiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Bareiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2017 yılında Huachipato

1 Ocak 2019 yılında General Diaz

5 Ekim 2020 yılında Necaxa

30 Ekim 2020 yılında Cerro Porteño

30 Haziran 2021 yılında Necaxa

6 Ocak 2022 yılında Guaraní

13 Temmuz 2022 yılında Guanacasteca

31 Aralık 2022 yılında Guaraní

1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano

30 Haziran 2023 yılında Guaraní

Sergio Bareiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Bareiro şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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