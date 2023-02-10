Sergio Barreto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Barreto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Barreto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Barreto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Barreto 24 Nisan 1999 tarihinde Clorinda şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Damián Barreto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Barreto Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARJ Representantes yapmaktadır. Sergio Barreto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sergio Barreto'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Barreto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chechobarreto/

Haberin Devamı

Sergio Barreto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Barreto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Barreto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Barreto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Indep'te II

2 Ocak 2020 yılında Independiente

Sergio Barreto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Barreto şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.