Sergio Benito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Benito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Benito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Benito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Benito 23 Mart 1999 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Benito Crujera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Benito Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROTIO SPORT yapmaktadır. Sergio Benito, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Benito'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Benito Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergio_benito9/

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Sergio Benito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Benito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergio Benito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Benito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rayo B

1 Temmuz 2018 yılında Rayo Vallecano

18 Ağustos 2018 yılında Barakaldo CF

30 Haziran 2019 yılında Rayo Vallecano

10 Ağustos 2019 yılında CyD Leonesa

27 Temmuz 2020 yılında Rayo Vallecano

5 Ekim 2020 yılında Valladolid Prom

25 Ağustos 2021 yılında CD Badajoz

28 Ocak 2022 yılında Valladolid Prom

17 Temmuz 2022 yılında Córdoba CF

27 Ocak 2023 yılında Wisla Krakow

Sergio Benito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Benito şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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