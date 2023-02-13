Sergio Bermejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Bermejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Bermejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Bermejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Bermejo 17 Ağu 1997 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Bermejo Lillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Bermejo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Sergio Bermejo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 19 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Sergio Bermejo'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sergio Bermejo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergiobermejolillo/

Sergio Bermejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Bermejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Bermejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Bermejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Getafe CF B

15 Ocak 2017 yılında CD Móstoles

30 Haziran 2017 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2018 yılında Navalcarnero

1 Ocak 2019 yılında Celta Vigo B

19 Ağu 2020 yılında Real Zaragoza

Sergio Bermejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Bermejo şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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