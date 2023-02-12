Sergio Busquets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Busquets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Busquets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Busquets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Busquets 16 Temmuz 1988 tarihinde Badia del Vallès şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Busquets Burgos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Busquets Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TACTIC GRUP - OROBITG yapmaktadır. Sergio Busquets, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Sergio Busquets'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Busquets Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/5sergiob

http://www.instagram.com/5sergiob/

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Sergio Busquets Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Busquets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 80.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Busquets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Busquets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Jabac U19

1 Temmuz 2005 yılında Barça U19

1 Temmuz 2007 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2008 yılında Barcelona

Sergio Busquets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Busquets şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergio Busquets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CD Badia del Vallès (1995–1996), CEF Barberà Andalucía (1996–1999), UE Lleida (1999–2003)

İspanya takımında 5 numaralı formasıyla 1 Nisan 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 143 maçta 2 gol atmıştır.

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