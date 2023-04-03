Sergio Cabello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Cabello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Cabello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sergio Cabello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sergio Cabello 10 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sergio Cabello Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Universidad Católica U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Sergio Cabello'nin CD Universidad Católica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sergio Cabello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sergio Cabello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sergio Cabello şuan CD Universidad Católica U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.