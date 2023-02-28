Sergio Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Camargo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Camargo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergio Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Camargo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Camargo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Camargo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Camargo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Camargo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Camargo 16 Ağustos 1994 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kanada,Kolombiya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Camargo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 1 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Sergio Camargo'nin Cavalry FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Camargo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sergio10camargo

http://www.instagram.com/sergio10camargo

Sergio Camargo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Camargo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergio Camargo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Camargo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Chanticleers

1 Mayıs 2015 yılında K-W United

1 Ağustos 2015 yılında Chanticleers

1 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2016 yılında Syracuse

11 Ocak 2017 yılında Toronto

31 Mart 2017 yılında Toronto FC II

30 Kasım 2017 yılında Toronto

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2018 yılında Calgary

1 Aralık 2018 yılında Cavalry FC

Sergio Camargo kimdir

Sergio Camargo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Camargo şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Sergio Camargo nereli

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