Sergio Camello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Camello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Camello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Camello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Camello 10 Şubat 2001 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Camello Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Camello Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Sergio Camello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Camello'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Camello Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sergiocamello9/

Sergio Camello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Camello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergio Camello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Camello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atl.Madleño U18

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Madrid U19

25 Mart 2019 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2021 yılında Atlético Madrid

31 Ağu 2021 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2022 yılında Atlético Madrid

3 Ağu 2022 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2023 yılında Atlético Madrid

Sergio Camello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Camello şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergio Camello Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Las Encinas, Atlético Madrid (2009–3/2019)

İspanya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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