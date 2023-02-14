Sergio Castel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Castel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Castel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Castel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergio Castel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Castel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Castel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Castel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Castel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Castel 22 Şubat 1995 tarihinde Las Rozas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Castel Martínez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Castel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Sergio Castel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sergio Castel'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Castelboyu ve yaşı kaç

Sergio Castel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Castel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergio Castel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Castel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Osasuna Juv A

30 Ocak 2014 yılında CA Osasuna Prom

31 Ocak 2014 yılında CD Tudelano

30 Haziran 2014 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2014 yılında CD Lealtad

1 Ocak 2015 yılında Las Rozas CF

1 Temmuz 2015 yılında FC Bendigo

1 Temmuz 2016 yılında Quang Ninh FC

24 Ocak 2017 yılında AD Alcorcón B

18 Ağu 2017 yılında UD Sanse

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Madrid B

13 Ağu 2019 yılında Jamshedpur FC

31 Mayıs 2020 yılında Atl. Madrid B

2 Ekim 2020 yılında UD Ibiza

30 Haziran 2021 yılında Atl. Madrid B

14 Temmuz 2021 yılında UD Ibiza

30 Ocak 2023 yılında Burgos CF

Sergio Castel kimdir

Sergio Castel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Castel şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergio Castel nereli

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