Sergio Cortelezzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Cortelezzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Cortelezzi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergio Cortelezzi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergio Cortelezzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Cortelezzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Cortelezzi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Cortelezzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Cortelezzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Cortelezzi 9 Eylül 1994 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sergio Martín Cortelezzi Ferreyra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Cortelezzi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Sergio Cortelezzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sergio Cortelezzi'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergio Cortelezziboyu ve yaşı kaç

Sergio Cortelezzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sergio Cortelezzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergio Cortelezzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Cortelezzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2013 yılında Lecce

1 Ocak 2014 yılında Clodiense

4 Ağu 2014 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2015 yılında FC Chiasso

19 Ağu 2016 yılında Le Mont LS

11 Temmuz 2017 yılında FC Wil 1900

4 Ağu 2019 yılında AC Bellinzona

14 Şubat 2020 yılında Yverdon Sport

27 Ağu 2021 yılında AC Bellinzona

Sergio Cortelezzi kimdir

Sergio Cortelezzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Cortelezzi şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Nacional

Sergio Cortelezzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergio Cortelezzi nereli

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