Sergio Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Diaz 5 Mart 1998 tarihinde Itauguá şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Ismael Díaz Velázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Diaz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Sergio Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Diaz'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sergio Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2016 yılında RM Kastilya

10 Ağustos 2017 yılında CD Lugo

30 Haziran 2018 yılında RM Kastilya

30 Temmuz 2018 yılında Corinthians

5 Temmuz 2019 yılında RM Kastilya

10 Temmuz 2019 yılında Cerro Porteño

30 Haziran 2020 yılında RM Kastilya

29 Temmuz 2020 yılında América

30 Haziran 2021 yılında RM Kastilya

26 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2022 yılında Cerro Porteño

Sergio Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Diaz şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Sergio Diaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U23 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 6 gol atmıştır.

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