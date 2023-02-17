Sergio Dutra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Dutra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Dutra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Dutra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Dutra 22 Mart 2002 tarihinde Açores şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Sérgio Dutra Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Dutra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergio Dutra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Dutra'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergio Dutra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Dutra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Dutra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Dutra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Guimarães U17

1 Temmuz 2018 yılında Guimarães U19

1 Temmuz 2019 yılında Guimarães A23

1 Temmuz 2020 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2021 yılında Guimarães A23

1 Eylül 2022 yılında Moreirense

Sergio Dutra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Dutra şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sergio Dutra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gd Fontinhas (2010-14), Jd Lajense (2014-15), Vitória Sc (2015-21)

Portekiz U18 takımında 22 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 22 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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