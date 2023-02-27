Sergio Englaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Englaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Englaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Englaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Englaro 3 Şubat 2002 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Englaro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Englaro'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sergio Englaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Englaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Englaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Englaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Metz Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Düdelingen U17

1 Temmuz 2017 yılında F91 Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Gil Vicente U19

21 Ekim 2021 yılında Pevidém

1 Temmuz 2022 yılında E. Ettelbrück

Sergio Englaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Englaro şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Sergio Englaro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lüksemburg U17 takımında 1 numaralı formasıyla 31 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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